Российский ученый рассказал про исчезновение Y-хромосомы у людей

Согласно эксперту, Y-хромосома человека уже утратила большую часть генов, ответственных за белки. Ученые также отмечают высокий риск мутаций этой хромосомы по сравнению с другими участками ДНК. В перспективе она может исчезнуть.

Крутовский подчеркнул возможность регулирования этого процесса, предполагая контроль развития на генном уровне. Это открывает дверь к изменению половых признаков уже на ранних стадиях развития. Возможность создания «мужских» или «женских» физиологических особенностей через геномное редактирование представляет новый уровень в изучении пола.