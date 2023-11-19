Российский ученый рассказал про исчезновение Y-хромосомы у людей

Российский ученый рассказал про исчезновение Y-хромосомы у людейИ возможности регулирования этого процесса
Российские ученые предвещают возможное исчезновение Y-хромосомы у Homo sapiens. В беседе с "Газетой.Ru" Константин Крутовский, генетик и профессор Сибирского федерального университета СФУ, оценил последствия этого события.
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Согласно эксперту, Y-хромосома человека уже утратила большую часть генов, ответственных за белки. Ученые также отмечают высокий риск мутаций этой хромосомы по сравнению с другими участками ДНК. В перспективе она может исчезнуть.
Крутовский подчеркнул возможность регулирования этого процесса, предполагая контроль развития на генном уровне. Это открывает дверь к изменению половых признаков уже на ранних стадиях развития. Возможность создания «мужских» или «женских» физиологических особенностей через геномное редактирование представляет новый уровень в изучении пола.
Это будет очень легко регулировать, поднимаешь экспрессию (активность) одного гена, и запускаешь развитие чисто по мужскому варианту. Это можно будет делать в виде инъекций и некоторое время поддерживать, наверное, эту дозу, а можно зафиксировать повышенную дозу и сделать ее постоянной через редактирование генома. Если это делать на ранних стадиях развития, до полового созревания, тогда у девочки уже не разовьются первичные половые признаки по женскому типу, у нее не будет вагины и груди. Развитие пойдет полностью по мужскому типу. А можно наоборот подавлять активность определенных генов у мальчиков, и развитие пойдет полностью по женскому типу. Это кардинально отличается от сегодняшней картины перехода из одного пола в другой.