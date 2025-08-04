Российский учёный усовершенствовал обработку спутниковых снимков

Современные спутники дистанционного зондирования получают изображения с помощью радаров с синтезированной апертурой. Однако неточности в определении положения спутника приводят к ошибкам геопривязки, которые раньше исправлялись операторами вручную.

Новый алгоритм автоматически сопоставляет радиолокационные и оптические снимки, учитывая различия в проекциях. Тестирование на данных спутника «Кондор-Э» показало впечатляющие результаты — средняя погрешность уменьшилась с 630 до 26 метров.

Это достижение позволит ускорить обработку данных и повысить точность картографирования. Разработка особенно актуальна для мониторинга земной поверхности в условиях плохой видимости, когда оптические системы бесполезны.

По словам автора, технология снизит нагрузку на операторов и откроет новые возможности для практического применения спутниковых данных.