Российский университет поощрит студентов за использование ИИ в дипломных работах

Опубликовано 02 апреля 2024, 19:17
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Российский университет поощрит студентов за использование ИИ в дипломных работахДля оценки применения нейросетей для решения сложных задач
В пресс-службе Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что вуз запускает конкурс ИИ-решений для студентов, которые используют искусственный интеллект (ИИ) при написании дипломных работ. Цель конкурса — оценить применение нейросетей для решения сложных задач в рамках выпускных работ.
По данным исследования онлайн-кампуса ВШЭ, почти половина студентов уже использует искусственный интеллект в своей учебе. Инструменты ИИ открывают широкие возможности для аналитической и творческой работы, отметили в пресс-слжубе.
Проректор ВШЭ Сергей Рощин отметил, что использование искусственного интеллекта становится частью профессиональных компетенций современного специалиста. Экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников, оценит работы по различным критериям, включая уровень сложности задач и этичность использования ИИ.
Три лучших работ студентов будут награждены стипендиями и получат возможность участвовать в образовательных интенсивах по искусственному интеллекту за счёт университета.