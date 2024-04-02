Российский университет поощрит студентов за использование ИИ в дипломных работах

По данным исследования онлайн-кампуса ВШЭ, почти половина студентов уже использует искусственный интеллект в своей учебе. Инструменты ИИ открывают широкие возможности для аналитической и творческой работы, отметили в пресс-слжубе.

Проректор ВШЭ Сергей Рощин отметил, что использование искусственного интеллекта становится частью профессиональных компетенций современного специалиста. Экспертная комиссия, состоящая из преподавателей и научных сотрудников, оценит работы по различным критериям, включая уровень сложности задач и этичность использования ИИ.

Три лучших работ студентов будут награждены стипендиями и получат возможность участвовать в образовательных интенсивах по искусственному интеллекту за счёт университета.