Российский университет разработал ИИ для выбора тем дипломных работ

Опубликовано 04 ноября 2024, 16:371 мин.
Российский университет разработал ИИ для выбора тем дипломных работСистема анализирует данные и предлагает актуальные темы
Лаборатория искусственного интеллекта Университета управления «ТИСБИ» создала систему, помогающую студентам выбирать темы для выпускных квалификационных работ (ВКР). База данных университета, охватывающая обучение более 40 тыс. студентов за 20 лет, стала основой для интеллектуальной системы на базе Yandex DataSphere.
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Система анализирует широкий спектр данных, включая успеваемость студентов, результаты курсовых работ и защит дипломов. Также учитываются карьерные траектории выпускников и региональные особенности, что позволяет предлагать действительно актуальные темы для исследований, которые помогут в профессиональном развитии студентов и решении практических задач региона.
Процесс работает следующим образом: когда студент запрашивает тему, система изучает успешные работы из предыдущих лет, актуальные тренды в специальности и формирует список персонализированных рекомендаций. Например, для студента, интересующегося социальной политикой, система может предложить темы как узкого, так и широкого спектра.
Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева