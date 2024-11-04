Российский университет разработал ИИ для выбора тем дипломных работ

Система анализирует широкий спектр данных, включая успеваемость студентов, результаты курсовых работ и защит дипломов. Также учитываются карьерные траектории выпускников и региональные особенности, что позволяет предлагать действительно актуальные темы для исследований, которые помогут в профессиональном развитии студентов и решении практических задач региона.

Процесс работает следующим образом: когда студент запрашивает тему, система изучает успешные работы из предыдущих лет, актуальные тренды в специальности и формирует список персонализированных рекомендаций. Например, для студента, интересующегося социальной политикой, система может предложить темы как узкого, так и широкого спектра.