Российский университет запустит на орбиту свой космический аппарат

Российский университет запустит на орбиту свой космический аппаратКакие инструменты он несет
Российский технологический университет (РТУ) планирует до конца 2023 года вывести на орбиту собственный спутник, говорится в сообщении пресс-службы вуза. Их слова передает ТАСС.
Спутник, получивший название RTU MIREA1, представляет собой малый космический аппарат типа CubeSat 3U и станет первым подобным аппаратом РТУ. Проект является частью космической программы «Дежурный по планете», направленной на вовлечение студентов и школьников в космическую деятельность.
RTU MIREA1 будет нести на борту комплекс научной аппаратуры, включая приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, оптико-электронную аппаратуру видимого диапазона низкого разрешения и приемопередающий модуль.
Современные технологии, установленные на спутнике, позволят проводить исследования параметров тропосферы и ионосферы, эксперименты по межспутниковой связи, а также отработать технологии высокоскоростной передачи данных на наземные приемные станции. Предполагается, что спутник будет выведен на орбиту высотой около 540 км.