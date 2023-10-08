Российский университет запустит на орбиту свой космический аппарат

Спутник, получивший название RTU MIREA1, представляет собой малый космический аппарат типа CubeSat 3U и станет первым подобным аппаратом РТУ. Проект является частью космической программы «Дежурный по планете», направленной на вовлечение студентов и школьников в космическую деятельность.

RTU MIREA1 будет нести на борту комплекс научной аппаратуры, включая приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, оптико-электронную аппаратуру видимого диапазона низкого разрешения и приемопередающий модуль.

Современные технологии, установленные на спутнике, позволят проводить исследования параметров тропосферы и ионосферы, эксперименты по межспутниковой связи, а также отработать технологии высокоскоростной передачи данных на наземные приемные станции. Предполагается, что спутник будет выведен на орбиту высотой около 540 км.