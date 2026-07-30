Российский вирусный препарат от глиобластомы испытают на пациентах

Препарат предназначен для пациентов с рецидивом опухоли после хирургического вмешательства. Планируется однократное введение и годовой период наблюдения. Сейчас ведутся обсуждения с нейрохирургами.

Доклинические тесты показали, что средство подавляет рост опухоли, не повреждая здоровые ткани. Разработка велась институтом совместно с центром «Вектор» и компанией «Онкостар». Ранее Минздрав уже разрешал испытания этого препарата против рака груди. Исследования пройдут в онкоцентре имени Петрова в Санкт-Петербурге.