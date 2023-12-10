Российский врач: чистоплотность может навредить коже и иммунитету

По словам специалиста, избыточная стерильность окружающей среды может ослабить иммунитет, уменьшив контакты с патогенами и нарушив развитие иммунной системы, особенно у детей. Банный также предупредил о возможном усилении аллергических реакций и развитии аутоиммунных заболеваний.

Однако, врач подчеркнул важность соблюдения гигиены для предотвращения многих заболеваний. Он призвал найти баланс между безопасностью и чрезмерной чистотой, подчеркнув необходимость регулярного мытья рук и соблюдения правил гигиены, чтобы избежать инфекций и болезней.