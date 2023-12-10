Российский врач: чистоплотность может навредить коже и иммунитету

Российский врач: чистоплотность может навредить коже и иммунитетуНеобходим баланс между безопасностью и чрезмерной чистотой
Постоянное мытьё рук и тела может привести к серьезным нарушениям естественной защиты организма, подчеркнул врач лаборатории "Гемотест". Эксперт Денис Банный предупреждает о возможных последствиях чрезмерной чистоплотности, отмечая, что она способна разрушить защитный слой кожного сала, что делает кожу более уязвимой перед микроорганизмами, пишет RT.
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По словам специалиста, избыточная стерильность окружающей среды может ослабить иммунитет, уменьшив контакты с патогенами и нарушив развитие иммунной системы, особенно у детей. Банный также предупредил о возможном усилении аллергических реакций и развитии аутоиммунных заболеваний.
Однако, врач подчеркнул важность соблюдения гигиены для предотвращения многих заболеваний. Он призвал найти баланс между безопасностью и чрезмерной чистотой, подчеркнув необходимость регулярного мытья рук и соблюдения правил гигиены, чтобы избежать инфекций и болезней.