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05:15, 03 декабря 2023
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Российский врач: недостаток глубокого сна у пожилых связан с риском деменции

Важно найти свой ритм

Исследование показало, что у людей старше 60 лет, не получающих достаточно глубокого сна, вероятность развития деменции увеличивается на 27 процентов. Глубокий сон играет ключевую роль, пояснила главный врач Инвитро-Урал Надежда Подкорытова, отметив важность третьей фазы сна, пишет Общественная служба новостей ссылаясь на ngs.ru.

Российский врач: недостаток глубокого сна у пожилых связан с риском деменции

© Ferra.ru

Частые пробуждения или ощущение разбитости могут быть признаками недостатка глубокого сна, составляющего примерно 20 процентов сна. Подкорытова рекомендует использовать фитнес-часы для контроля показателей сна.

Советы включают соблюдение регулярного графика сна, ограничение использования гаджетов перед сном и проветривание комнаты. Важно найти индивидуальный ритм, который обеспечивает бодрость и энергию утром, уточняет специалист.

Эксперты подчеркивают, что поддержание здорового сна имеет важное значение для предотвращения риска развития деменции у пожилых людей.

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