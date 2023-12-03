Российский врач: недостаток глубокого сна у пожилых связан с риском деменции

Российский врач: недостаток глубокого сна у пожилых связан с риском деменцииВажно найти свой ритм
Исследование показало, что у людей старше 60 лет, не получающих достаточно глубокого сна, вероятность развития деменции увеличивается на 27 процентов. Глубокий сон играет ключевую роль, пояснила главный врач Инвитро-Урал Надежда Подкорытова, отметив важность третьей фазы сна, пишет Общественная служба новостей ссылаясь на ngs.ru.
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Частые пробуждения или ощущение разбитости могут быть признаками недостатка глубокого сна, составляющего примерно 20 процентов сна. Подкорытова рекомендует использовать фитнес-часы для контроля показателей сна.
Советы включают соблюдение регулярного графика сна, ограничение использования гаджетов перед сном и проветривание комнаты. Важно найти индивидуальный ритм, который обеспечивает бодрость и энергию утром, уточняет специалист.
Эксперты подчеркивают, что поддержание здорового сна имеет важное значение для предотвращения риска развития деменции у пожилых людей.
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