Российский врач: неправильный прикус может испортить вам здоровье

По словам специалиста, аномалии прикуса могут привести к несоразмерному развитию челюстей, вызывая внешнюю дисгармонию лица. Он также отметил, что неправильный прикус может привести к пищевым проблемам и отклонениям в работе ЖКТ.

Давидян подчеркнул, что недостаточное измельчение пищи вследствие нарушений прикуса может стать причиной различных заболеваний ЖКТ из-за ухудшенной ее переработки. Он также указал на связь неправильного прикуса с головными болями, храпом, а также проблемами психоэмоционального характера.

Стоматолог также обратил внимание на способы самодиагностики проблемы, включая наличие боли при приеме пищи и некорректное смыкание зубов, призвав обратить внимание на данные признаки для выявления возможных проблем с прикусом.

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