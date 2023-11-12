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13:18, 12 ноября 2023
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Российский врач объяснила влияние магнитных бурь на сосуды

Они оказывают дополнительное давление

Врач-терапевт Людмила Лапа поделилась с RT рекомендациями о том, как влияют на организм магнитные бури и как с этим справиться.

Российский врач объяснила влияние магнитных бурь на сосуды

© Ferra.ru

По словам врача, магнитные бури оказывают дополнительное давление на сосуды, и это может ощущаться особенно теми, у кого уже есть сосудистые проблемы.

Все люди, которые имеют сосудистые проблемы, это чувствуют. Самое главное — выполнять назначения врача. В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы.

Людмила Лапа
Врач-терапевт

Она подчеркнула, что сосуды подвержены воздействию магнитных бурь, что может вызвать их непредсказуемое сужение и расширение.

Необходимо следить за своим состоянием, предостерегаться от лишних нагрузок, придерживаться здорового питания, регулярно гулять и разжижать кровь.

Людмила Лапа
Врач-терапевт

Эксперт призывает придерживаться заботы о себе и следить за здоровьем, особенно в период магнитных бурь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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