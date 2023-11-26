Российский врач оценила влияние компьютерных игр на здоровье человека

Полезность игр зависит от умения человека контролировать время, проводимое за этим видом досуга. По словам Хвингии, если игры замещают другие занятия, это уже несет негативные последствия для развития навыков.

Согласно нейропсихологу, для избежания зависимости стоит ограничивать время игры до полутора часов в день. Однако при наличии определенных здоровенных нарушений этот период следует сократить.

Хвингия подчеркнула, что увлечение компьютерными играми может усилить когнитивные нарушения, такие как проблемы с вниманием, истощение внимания и увеличение головных болей у людей с вегетативными расстройствами.

Эксперт заключила, что даже 15 минут игрового времени в день могут быть избыточными для определенных категорий людей.

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