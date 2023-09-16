Российский врач рассказал о вреде воды из-под крана для почек

Врач указал на то, что в России водопроводная вода достаточно жесткая во многих регионах, а также может содержать в себе множество негативных веществ и большое содержание минералов. Впоследствии жесткая вода может привести к образованию камней в почках.

Также Михаил кутушов добавил, что большое количество минералов, может стать причиной разрушения эмали зубов. Но и мягкая вода тоже имеет негативные стороны, отсутствие в нужном количестве веществ скажется на костях и зубах.