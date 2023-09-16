В России
22:26, 16 сентября 2023
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Российский врач рассказал о вреде воды из-под крана для почек

В почках могут образоваться камни

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в интервью с «Мослентой» рассказал о вреде воды из под крана для почек.

Российский врач рассказал о вреде воды из-под крана для почек

© Ferra

Врач указал на то, что в России водопроводная вода достаточно жесткая во многих регионах, а также может содержать в себе множество негативных веществ и большое содержание минералов. Впоследствии жесткая вода может привести к образованию камней в почках.

Также Михаил кутушов добавил, что большое количество минералов, может стать причиной разрушения эмали зубов. Но и мягкая вода тоже имеет негативные стороны, отсутствие в нужном количестве веществ скажется на костях и зубах.

В России в большинстве регионов водопроводная вода крайне жесткая. Чаще всего в ней содержится избыток солей кальция и магния, а также хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки. Некоторые пробы воды показывают наличие мышьяка и меди в воде небольших городов.

Михаил Владимирович Кутушов
Врач-токсиколог, Кандидат медицинских наук
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