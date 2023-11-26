Российский врач: вы болеете не простудой, она лишь один из факторов

Он подчеркнул, что хотя простудные заболевания не возникают исключительно из-за переохлаждений, перепады температур могут ослабить резистентность тканей, делая их более уязвимыми для инфекций.

Эксперт назвал несколько способов защиты организма от переохлаждения, включая использование утепленной одежды и закаливание для улучшения адаптивности организма к изменениям температуры. Крючков также отметил значение проветривания помещений для снижения риска заражения вирусными инфекциями, подчеркнув, что недостаток проветривания может способствовать накоплению инфекций в закрытых пространствах.

Эксперт рекомендует поддерживать постоянную осторожность и осознанность в предотвращении переохлаждения, чтобы защитить свой организм от возможных рисков заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.