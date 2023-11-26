Российский врач: вы болеете не простудой, она лишь один из факторов

Российский врач: вы болеете не простудой, она лишь один из факторовИ как защититься
Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Лентой.ру» поделился советами по защите от резких перепадов температур, предупреждая о возможном увеличении вероятности заболевания при переохлаждении.
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Он подчеркнул, что хотя простудные заболевания не возникают исключительно из-за переохлаждений, перепады температур могут ослабить резистентность тканей, делая их более уязвимыми для инфекций.
Эксперт назвал несколько способов защиты организма от переохлаждения, включая использование утепленной одежды и закаливание для улучшения адаптивности организма к изменениям температуры. Крючков также отметил значение проветривания помещений для снижения риска заражения вирусными инфекциями, подчеркнув, что недостаток проветривания может способствовать накоплению инфекций в закрытых пространствах.
Эксперт рекомендует поддерживать постоянную осторожность и осознанность в предотвращении переохлаждения, чтобы защитить свой организм от возможных рисков заболевания.
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