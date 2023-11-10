Российский вуз запустит программу профпереподготовки операторов БПЛА

Российский вуз запустит программу профпереподготовки операторов БПЛАОна рассчитана на 300 часов
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) в партнерстве с компанией Drone Sports Global объявил о запуске программы профессиональной переподготовки "Оператор беспилотного воздушного судна мультироторного типа". Как сообщили в пресс-службе университета, программа включает теоретическую часть, обучение на симуляторе и раздел по сборке и настройке аппаратов, пишет ТАСС.
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В пресс-службе добавили, что студенты будут изучать теорию беспилотной авиации, а также историю гонок дронов. Обучение включает этап практического пилотирования в техническом симуляторе дрон-рейсинга, предшествующий модулю по управлению реальными FPV-квадрокоптерами. Отдельное внимание уделяется сборке и настройке квадрокоптеров, а также их использованию для аэрофотосъемки.
Учебная программа рассчитана на 300 часов, и по ее завершении студенты получат диплом о профессиональной переподготовке, который дает право пилотирования мультироторных беспилотных летательных аппаратов в различных областях.