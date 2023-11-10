Российский вуз запустит программу профпереподготовки операторов БПЛА

В пресс-службе добавили, что студенты будут изучать теорию беспилотной авиации, а также историю гонок дронов. Обучение включает этап практического пилотирования в техническом симуляторе дрон-рейсинга, предшествующий модулю по управлению реальными FPV-квадрокоптерами. Отдельное внимание уделяется сборке и настройке квадрокоптеров, а также их использованию для аэрофотосъемки.

Учебная программа рассчитана на 300 часов, и по ее завершении студенты получат диплом о профессиональной переподготовке, который дает право пилотирования мультироторных беспилотных летательных аппаратов в различных областях.