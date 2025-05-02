Российских библиотекарей обучат работе с ИИ и электронными ресурсами

План модернизации предполагает несколько ключевых направлений, таких как актуализация списка литературы, обновление оборудования библиотек, расширение штатов и повышение квалификации сотрудников. Одним из важнейших аспектов является улучшение ИКТ-навыков библиотекарей, что позволит им эффективнее работать с современными цифровыми ресурсами.

Кроме того, в рамках подготовки к модернизации было проведено анкетирование среди 826 библиотекарей из 55 регионов страны. Итоги показали, что многие школьные библиотеки страдают от нехватки профессиональных изданий, электронных каталогов и доступа к электронным библиотекам. Также выявлены проблемы с условиями работы, такими как плохое освещение и недостаточный комфорт.

На основе полученных данных будут разработаны курсы повышения квалификации для библиотекарей, охватывающие темы автоматизации библиотечных процессов, продвижения чтения и использования искусственного интеллекта (ИИ). 1 мая 2025 года истекает срок представления предложений по модернизации библиотек.