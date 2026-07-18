Российских госслужащих полностью переведут на отечественные сервисы связи

Документ также включает создание и внедрение многофункционального сервиса обмена информацией. Он должен повысить доступность государственных услуг и цифровых сервисов, обеспечить более комфортное и безопасное использование информационных технологий, а также конфиденциальность передаваемых и получаемых данных.

Требование о переходе на российские коммуникационные решения уже содержалось в предыдущей редакции стратегии, принятой в 2024 году. Координация реализации нового стратегического направления поручена Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с другими органами власти и внебюджетными организациями.