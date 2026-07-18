В России
Опубликовано 18 июля 2026, 18:54
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Российских госслужащих полностью переведут на отечественные сервисы связи

К 2030 году
Правительство РФ утвердило стратегическое направление цифровой трансформации госуправления. Оно предусматривает полный переход сотрудников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы к 2030 году, пишет ТАСС.
Российских госслужащих полностью переведут на отечественные сервисы связи

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Документ также включает создание и внедрение многофункционального сервиса обмена информацией. Он должен повысить доступность государственных услуг и цифровых сервисов, обеспечить более комфортное и безопасное использование информационных технологий, а также конфиденциальность передаваемых и получаемых данных.

Требование о переходе на российские коммуникационные решения уже содержалось в предыдущей редакции стратегии, принятой в 2024 году. Координация реализации нового стратегического направления поручена Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с другими органами власти и внебюджетными организациями.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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