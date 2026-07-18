Российских госслужащих полностью переведут на отечественные сервисы связи

Опубликовано 18 июля 2026, 18:541 мин.
Российских госслужащих полностью переведут на отечественные сервисы связиК 2030 году
Правительство РФ утвердило стратегическое направление цифровой трансформации госуправления. Оно предусматривает полный переход сотрудников органов государственной власти на отечественные коммуникационные сервисы к 2030 году, пишет ТАСС.
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Документ также включает создание и внедрение многофункционального сервиса обмена информацией. Он должен повысить доступность государственных услуг и цифровых сервисов, обеспечить более комфортное и безопасное использование информационных технологий, а также конфиденциальность передаваемых и получаемых данных.
Требование о переходе на российские коммуникационные решения уже содержалось в предыдущей редакции стратегии, принятой в 2024 году. Координация реализации нового стратегического направления поручена Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с другими органами власти и внебюджетными организациями.