В России
Опубликовано 28 июня 2025, 09:00
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Российских киберспортсменов начнут оценивать по новым стандартам физподготовки

Минспорта готовит документ
Российские киберспортсмены будут оцениваться по новым стандартам, разработанным Минспорта. Ведомство подготовило новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов, об этом сообщает «Ъ».
Российских киберспортсменов начнут оценивать по новым стандартам физподготовки
© ELLA DON / Unsplash

Новые стандарты включают нормативы по бегу на 30 метров, отжиманию от пола и клик-тесту «ведущей рукой»: это предполагает способность киберспортсмена за 30 секунд нажать левую кнопку мыши 180 раз.

Участники рынка отреагировали на документ, и просят доработать предлагаемые стандарты, чтобы они соответствовал их потребностям.

Если стандарт будет утверждён, то может вступить в силу в январе 2026 года. Ранее предлагалась два проекта таких стандартов.

Также предлагаемый Минспорта документ предусматривает требования к спортивной экипировке, проезду и жилью для киберспортсменов. Указаны и потенциальные требования к площадкам для тренировок киберспортсменов. Это, в том числе объясняется тем, что большинство киберспортсменов тренируются из дома или на буткемпах.

Участники рынка предлагают доработать документа с участием рабочей группы.

Источник:Ъ
Автор:Андрей Кадуков
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