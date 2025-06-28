Российских киберспортсменов начнут оценивать по новым стандартам физподготовки

Новые стандарты включают нормативы по бегу на 30 метров, отжиманию от пола и клик-тесту «ведущей рукой»: это предполагает способность киберспортсмена за 30 секунд нажать левую кнопку мыши 180 раз.

Участники рынка отреагировали на документ, и просят доработать предлагаемые стандарты, чтобы они соответствовал их потребностям.

Если стандарт будет утверждён, то может вступить в силу в январе 2026 года. Ранее предлагалась два проекта таких стандартов.

Также предлагаемый Минспорта документ предусматривает требования к спортивной экипировке, проезду и жилью для киберспортсменов. Указаны и потенциальные требования к площадкам для тренировок киберспортсменов. Это, в том числе объясняется тем, что большинство киберспортсменов тренируются из дома или на буткемпах.

Участники рынка предлагают доработать документа с участием рабочей группы.