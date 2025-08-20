Российских операторов связи обяжут сообщать о цифровых преступлениях

Опубликовано 20 августа 2025, 20:291 мин.
Российских операторов связи обяжут сообщать о цифровых преступленияхПравительство разрабатывает новые нормы
Правительство России планирует обязать операторов связи, интернет-провайдеров и информационные платформы уведомлять правоохранительные органы о признаках цифровых преступлений. Соответствующую инициативу проработают МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом.
© Ferra.ru
Законодательные изменения могут быть внесены уже в третьем квартале 2027 года. Это часть комплексного плана по борьбе с киберпреступностью, который включает также усиление защиты персональных данных.
Отдельно рассматривается вопрос о повышении ответственности за нарушения в области обработки персональных данных. МВД, Минцифры, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор предложат увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения.
Также, в России планируют разработать алгоритм для выявления случаев использования искусственного интеллекта (ИИ) при совершении киберпреступлений. Работа войдёт в план мероприятий по борьбе с цифровым мошенничеством, утверждённый правительством.