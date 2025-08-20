В России создадут алгоритм для обнаружения ИИ-мошенников

Опубликовано 20 августа 2025, 15:001 мин.
В России создадут алгоритм для обнаружения ИИ-мошенниковСистема выявит использование нейросетей в кибератаках
В России разработают алгоритм для выявления случаев использования искусственного интеллекта (ИИ) при совершении киберпреступлений. Работа войдёт в план мероприятий по борьбе с цифровым мошенничеством, утверждённый правительством.
© Ferra.ru
Проектом займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение разработки запланировано на первый квартал 2028 года. Алгоритм будет анализировать методы атак и идентифицировать признаки применения ИИ-технологий.
Параллельно создадут единый реестр официальных сайтов популярных интернет-магазинов. Это поможет бороться с «электронными двойниками» — поддельными ресурсами, которые мошенники используют для кражи персональных данных. Реестр может быть запущен к третьему кварталу 2026 года.
В работе над реестром участвуют Минцифры, МВД, Минфин, ФНС и Роскомнадзор. Мера направлена на снижение числа фишинговых атак и защиту пользователей от недобросовестных сайтов.