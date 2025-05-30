Российским студентам разрешать использовать ИИ только на 5% в учебных работах

Опубликовано 30 мая 2025, 22:241 мин.
Российским студентам разрешать использовать ИИ только на 5% в учебных работахНовая инициатива
Член Совета Федерации Наталия Косихина предложила ввести ограничения на использование искусственного интеллекта (ИИ) при написании студенческих работ. Согласно инициативе, доля ИИ в курсовых и дипломных работах не должна превышать 5%.
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Сенатор подчеркнула, что искусственный интеллект должен оставаться лишь вспомогательным инструментом, а не заменять самостоятельную работу студентов. По ее мнению, такой подход позволит сохранить баланс между внедрением новых технологий и развитием критического мышления у будущих специалистов.
Инициатива уже нашла поддержку среди участников конференции «Техновектор». Предприниматели Алексей Тихомиров, Евгений Семилетов и Евгения Хоружая выразили готовность продвигать это предложение. Они считают, что разумное ограничение использования ИИ поможет студентам лучше осваивать современные технологии, не теряя при этом важных профессиональных навыков.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева