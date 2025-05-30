Российским студентам разрешать использовать ИИ только на 5% в учебных работах

Сенатор подчеркнула, что искусственный интеллект должен оставаться лишь вспомогательным инструментом, а не заменять самостоятельную работу студентов. По ее мнению, такой подход позволит сохранить баланс между внедрением новых технологий и развитием критического мышления у будущих специалистов.

Инициатива уже нашла поддержку среди участников конференции «Техновектор». Предприниматели Алексей Тихомиров, Евгений Семилетов и Евгения Хоружая выразили готовность продвигать это предложение. Они считают, что разумное ограничение использования ИИ поможет студентам лучше осваивать современные технологии, не теряя при этом важных профессиональных навыков.