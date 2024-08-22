Российское изобретение улучшит передвижение транспорта по разным поверхностям

Опубликовано 22 августа 2024, 20:01
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Российское изобретение улучшит передвижение транспорта по разным поверхностямПо воде и твердым поверхностям
Российские инженеры разработали движитель, который позволяет транспортному средству эффективно двигаться как по воде, так и по твердым поверхностям. Этот гибридный механизм сочетает элементы обычного колеса и лопастного движителя, используемого на речных пароходах. Главное отличие — лопатки движителя могут изменять угол атаки, что обеспечивает активную прокачку воды или водовоздушной смеси.
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Такое устройство создает направленную гидродинамическую тягу, что позволяет развивать высокую скорость и эффективно переключаться между сушей и водой.
В отличие от традиционных амфибий, где движители разделены и теряют эффективность при переходе между средами, новый движитель обеспечивает стабильное движение в обоих режимах. Этот механизм будет установлен на машине-амфибии, что существенно улучшит ее функциональность и надежность на границе суши и воды, пояснил Андрей Иванов из компании «Аквавил».