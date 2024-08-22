Российское изобретение улучшит передвижение транспорта по разным поверхностям

Такое устройство создает направленную гидродинамическую тягу, что позволяет развивать высокую скорость и эффективно переключаться между сушей и водой.

В отличие от традиционных амфибий, где движители разделены и теряют эффективность при переходе между средами, новый движитель обеспечивает стабильное движение в обоих режимах. Этот механизм будет установлен на машине-амфибии, что существенно улучшит ее функциональность и надежность на границе суши и воды, пояснил Андрей Иванов из компании «Аквавил».