Российское ПО для распознавания лиц займется безопасностью на заводах

Для безопасности периметра инфраструктуры используется контроль пересечения линий, если кто-то или что-то пересекает отмеченную на видео линию, то система подает тревожное оповещение оператору. Испытания системы продемонстрировали точность в 99,99%.

Помимо этого программа может распознавать лица, транспортные средства (модель, мраку, тип кузова), искать человека по силуэту (типу одежды и ее цвету). Также появилось обновления для «умных» шлагбаумов.