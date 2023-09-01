Российское ПО для распознавания лиц займется безопасностью на заводах

Российское ПО для распознавания лиц займется безопасностью на заводахИ не только
Российская компания-разработчик NtechLab программного обеспечения для распознавания лиц выпустила обновление своего продукта FindFace Multi, которое дает возможность в режиме реального времени следить за ношением средств индивидуальной защиты – касок и жилетов, и осуществлять контроль критической инфраструктуры по видеокамерам.
Для безопасности периметра инфраструктуры используется контроль пересечения линий, если кто-то или что-то пересекает отмеченную на видео линию, то система подает тревожное оповещение оператору. Испытания системы продемонстрировали точность в 99,99%.
Помимо этого программа может распознавать лица, транспортные средства (модель, мраку, тип кузова), искать человека по силуэту (типу одежды и ее цвету). Также появилось обновления для «умных» шлагбаумов.