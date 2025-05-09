Российское предприятие нарастило выпуск компонентов для спутников

Волноводы — ключевые элементы спутниковых систем, отвечающие за передачу радиосигналов. От их качества зависит сохранность связи и работа сервисов, включая навигацию и телевещание.

«Решетнёв» — основной поставщик волноводов для предприятий «Роскосмоса» и «Ростеха». Производство организовано в замкнутом цикле: от механической обработки до сборки и контроля качества. Все этапы выполняются на площадке площадью 1,3 тыс. квадратных метров в Железногорске.

В 2024 году компания полностью закрыла потребности заказчиков. В 2025-м планируется выпустить 3,7 тыс. волноводов для собственных спутников, а к концу 2026 года — поставить 6,5 тыс. изделий клиентам, включая «НПЦ МКА», «Российские космические системы» и «Ярославский завод».