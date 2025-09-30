В России
Опубликовано 30 сентября 2025, 23:20
1 мин.

Российское судно «Академик Трешников» завершило рекордный арктический рейс

Судно достигло самой северной точки за свою историю
Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» завершило арктическую экспедицию, которая стала для него самым высокоширотным плаванием. За 40 суток рейса судно преодолело примерно 14 500 километров в дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана и достигло координаты 87°52' северной широты.
Российское судно «Академик Трешников» завершило рекордный арктический рейс

© Ferra.ru

Основной задачей экспедиции была смена персонала и доставка снабжения для полярников. Судно забрало ученых, которые около года работали на дрейфующей станции «Северный полюс» и на научном стационаре «Ледовая база Мыс Баранова», и доставило их в порт Мурманска.

Важной частью миссии стала также передислокация уникальной научной платформы — ледостойкой самодвижущейся установки «Северный полюс». Судно переместило её на расстояние 430 километров из Западного в Восточное полушарие.

Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), это событие стало первым в истории дрейфующих экспедиций. Специалистам удалось не только переместить станцию на значительное расстояние, но и изменить направление её дальнейшего дрейфа.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Арктика