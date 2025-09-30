Российское судно «Академик Трешников» завершило рекордный арктический рейс

Основной задачей экспедиции была смена персонала и доставка снабжения для полярников. Судно забрало ученых, которые около года работали на дрейфующей станции «Северный полюс» и на научном стационаре «Ледовая база Мыс Баранова», и доставило их в порт Мурманска.

Важной частью миссии стала также передислокация уникальной научной платформы — ледостойкой самодвижущейся установки «Северный полюс». Судно переместило её на расстояние 430 километров из Западного в Восточное полушарие.

Как сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), это событие стало первым в истории дрейфующих экспедиций. Специалистам удалось не только переместить станцию на значительное расстояние, но и изменить направление её дальнейшего дрейфа.