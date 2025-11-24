Российского робота «СЕРВАНТ» предложили отправить в космос

Антропоморфный робот обладает габаритами и массой взрослого человека. Его ключевая особенность — тихая и естественная походка. Такие характеристики делают его идеальным для оценки удобства работы внутри корабля и в открытом космосе. Для питания используются литиевые аккумуляторы, способные вырабатывать большие пиковые токи. Для длительных полетов рассматриваются принципиально новые источники, включая ядерные, отметил Бабаев.

Разработка машины началась четыре года назад после победы студенческой команды МФТИ на мировом чемпионате по футболу роботов. Это помогло получить государственный грант. Отечественные алгоритмы управления признаны конкурентоспособными: они позволили установить мировой рекорд скорости бега для антропоморфных роботов и победить на соревнованиях в Южной Корее.