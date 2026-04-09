Российскую орбитальную станцию развернут к 2034 году

Опубликовано 09 апреля 2026, 19:24
Российскую орбитальную станцию развернут к 2034 годуОб этом сообщил главный конструктор проекта
Заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», входящей в Роскосмос, главный конструктор РОС Владимир Кожевников назвал сроки завершения сборки Российской орбитальной станции (РОС).
Согласно презентации, показанной на форуме «Команда будущего» в рамках Недели космоса — 2026, полностью оснащенный комплекс появится на орбите к 2034 году.
Ранее проректор Московского авиационного института (МАИ) Андрей Иванов сообщил о планах по созданию автономного аппарата для Российской орбитальной станции. Проект под названием «Робот инспектор» начнут реализовывать с 2027 года. Устройство будет постоянно находиться в открытом космосе, перемещаясь по поверхности станции. Его задача заключается в диагностике состояния конструкции и выявлении микроповреждений от микрометеоритов. Аппарат также задействуют в отработке методов устранения таких дефектов.