Россия активно наращивает кадровый потенциал в IT-сфере

Министр также отметил план приема 140 тысяч старшеклассников на обучение современным языкам программирования в этом году, в то время как поступивших заявок было почти 400 тысяч. Это, по его словам, явно демонстрирует растущий интерес к сфере IT и ее востребованностью среди молодежи.