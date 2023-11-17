Россия активно наращивает кадровый потенциал в IT-сфереC 2019 года
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Максут Шадаев, рассказал, что Россия активно наращивает кадровый потенциал в IT-сфере. Он отметил значительный рост числа абитуриентов, выбирающих IT-специальности в вузах. На пресс-подходе в рамках Каспийского цифрового форума в Дагестане он подчеркнул, что количество поступающих на данные специальности выросло на 2,5 раза с 2019 года, пишет РИА Новости.
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Контрольные цифры приема на бюджетные места на IT-специальности в вузах у нас растут ежегодно, мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству ежегодных абитуриентов, которые поступают на IT-специальности в вузы. Цифровые кафедры мы создаем в отраслевых вузах… Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная.
Министр также отметил план приема 140 тысяч старшеклассников на обучение современным языкам программирования в этом году, в то время как поступивших заявок было почти 400 тысяч. Это, по его словам, явно демонстрирует растущий интерес к сфере IT и ее востребованностью среди молодежи.