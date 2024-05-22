Россия будет выпускать 15,5 тыс. специалистов по ИИ ежегодно

В настоящее время Минцифры РФ, Сколково и Иннополис активно разрабатывают новые методики обучения, чтобы обеспечить страну высококвалифицированными специалистами. По словам Колесникова, без подготовленных кадров стратегия по развитию искусственного интеллекта не сможет достичь поставленных целей.

Согласно представленным на конференции данным, стратегия предусматривает достижение совокупной мощности суперкомпьютеров до 1 экзафлопса к 2030 году, а также ежегодные затраты организаций на внедрение и использование ИИ-технологий в размере 850 млрд рублей, сообщает ТАСС.