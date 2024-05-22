Россия будет выпускать 15,5 тыс. специалистов по ИИ ежегодно

Опубликовано 22 мая 2024, 10:41
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Россия будет выпускать 15,5 тыс. специалистов по ИИ ежегодноК 2030 году
На конференции ЦИПР сообщили, что Россия стремится к выпуску ежегодно около 15,5 тыс. высококвалифицированных кадров в области искусственного интеллекта к 2030 году. Заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников отметил, что для достижения этой цели требуются не только кадры, но и квалифицированные преподаватели.
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В настоящее время Минцифры РФ, Сколково и Иннополис активно разрабатывают новые методики обучения, чтобы обеспечить страну высококвалифицированными специалистами. По словам Колесникова, без подготовленных кадров стратегия по развитию искусственного интеллекта не сможет достичь поставленных целей.
Согласно представленным на конференции данным, стратегия предусматривает достижение совокупной мощности суперкомпьютеров до 1 экзафлопса к 2030 году, а также ежегодные затраты организаций на внедрение и использование ИИ-технологий в размере 850 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева