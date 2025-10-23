Россия доставит на Луну обсерваторию с Wi-Fi 5G в 2037 году

Оборудование станет первым потребителем энергии от лунной электростанции, которая обеспечит его круглосуточную работу. Беспроводная сеть позволит получать данные с распределенных по большой площади автоматических научных станций, отметил Райкунов в рамках 36-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника».

Обсерватория будет регистрировать процессы вхождения и выхождения Луны из магнитосферы Земли, а также геологические и сейсмические данные. Информация будет записываться на бортовые накопители и передаваться на Землю.