Россия доставит на Луну обсерваторию с Wi-Fi 5G в 2037 году

Опубликовано 23 октября 2025, 21:261 мин.
Россия доставит на Луну обсерваторию с Wi-Fi 5G в 2037 годуОборудование будет собирать данные
Начальник Отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Константин Райкунов рассказал, что Россия планирует доставить на будущую Международную лунную научную станцию первую круглосуточную обсерваторию в 2037 году. Научный комплекс будет оснащен аналогом технологии Wi-Fi 5G для сбора информации с автоматических станций.
Оборудование станет первым потребителем энергии от лунной электростанции, которая обеспечит его круглосуточную работу. Беспроводная сеть позволит получать данные с распределенных по большой площади автоматических научных станций, отметил Райкунов в рамках 36-й международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника».
Обсерватория будет регистрировать процессы вхождения и выхождения Луны из магнитосферы Земли, а также геологические и сейсмические данные. Информация будет записываться на бортовые накопители и передаваться на Землю.