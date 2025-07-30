Россия и Белоруссия договорились о совместной разработке ПО

Основной темой переговоров стали совместные проекты по созданию и внедрению промышленного ПО на территории Союзного государства. Стороны также рассмотрели вопросы импортозамещения программных решений для госсектора и различных отраслей экономики.

В планах — проведение специализированных форумов, выставок и конференций, посвящённых актуальным проблемам IT-отрасли. Эти мероприятия помогут презентовать новые технологические разработки и продвигать их на международных рынках.

По итогам встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. Реализация совместных проектов должна ускорить цифровую трансформацию промышленности обеих стран.