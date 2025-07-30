В России
Опубликовано 30 июля 2025, 17:12
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Россия и Белоруссия договорились о совместной разработке ПО

Страны обсуждают импортозамещение промышленных решений
Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество в сфере промышленного программного обеспечения. Встреча министра связи и информатизации Белоруссии Кирилла Залесского с торговым представителем России Юрием Золотаревым прошла в рамках развития цифрового партнёрства между странами.
Россия и Белоруссия договорились о совместной разработке ПО

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Основной темой переговоров стали совместные проекты по созданию и внедрению промышленного ПО на территории Союзного государства. Стороны также рассмотрели вопросы импортозамещения программных решений для госсектора и различных отраслей экономики.

В планах — проведение специализированных форумов, выставок и конференций, посвящённых актуальным проблемам IT-отрасли. Эти мероприятия помогут презентовать новые технологические разработки и продвигать их на международных рынках.

По итогам встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий. Реализация совместных проектов должна ускорить цифровую трансформацию промышленности обеих стран.