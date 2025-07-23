Россия и Белоруссия разработают совместный спутник

Опубликовано 23 июля 2025, 18:541 мин.
Россия и Белоруссия разработают совместный спутникКосмический аппарат будет делать снимки Земли
Представители России и Белоруссии обсудили создание совместного космического аппарата для дистанционного зондирования Земли. Переговоры прошли в Москве между делегацией Национальной академии наук Белоруссии и руководством Роскосмоса.
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Новый спутник сможет делать снимки поверхности планеты с разрешением 0,35 метра. Планируется, что аппарат станет частью российской космической системы наблюдения. Кроме технических вопросов, стороны обсудили научное сотрудничество в рамках программ Союзного государства.
Во время визита белорусской делегации также было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между академиями наук двух стран. Документ предусматривает совместные исследования и координацию работы по ключевым направлениям развития науки и техники.
Как отметили в белорусской академии наук, особое внимание уделят фундаментальным и прикладным исследованиям. Стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках Международной ассоциации академий наук.