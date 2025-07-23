Россия и Белоруссия разработают совместный спутник

Новый спутник сможет делать снимки поверхности планеты с разрешением 0,35 метра. Планируется, что аппарат станет частью российской космической системы наблюдения. Кроме технических вопросов, стороны обсудили научное сотрудничество в рамках программ Союзного государства.

Во время визита белорусской делегации также было подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между академиями наук двух стран. Документ предусматривает совместные исследования и координацию работы по ключевым направлениям развития науки и техники.

Как отметили в белорусской академии наук, особое внимание уделят фундаментальным и прикладным исследованиям. Стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках Международной ассоциации академий наук.