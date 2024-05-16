Россия и Китай договорились о совместной разработке умных городов

Делегация УрФУ находится в Пекине с 13 по 16 мая. В рамках их поездки предусмотрены посещение университетов Китая и встреча с учеными Китайской академии общественных наук.

Ректор УрФУ, Виктор Кокшаров, отметил, что сотрудничество между университетами началось в 2010 году и расширяется на новые области, включая новые технологии, востоковедение и переработку отходов.

Подписание соглашения включает в себя создание совместных научных лабораторий и центров, проведение исследований и развитие научной деятельности. Пекинский политех готов поддержать обучение студентов из УрФУ и номинировать их на получение стипендии правительства Китая.