Россия и Китай договорились о совместной разработке умных городов

Опубликовано 16 мая 2024, 19:39
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Россия и Китай договорились о совместной разработке умных городовИ «зеленой» экономики
Уральский федеральный университет (УрФУ) и Пекинский политехнический институт (ППИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий для умных городов и «зеленой» экономики. Планируется создание лабораторий и научных центров для исследовательских проектов.
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Делегация УрФУ находится в Пекине с 13 по 16 мая. В рамках их поездки предусмотрены посещение университетов Китая и встреча с учеными Китайской академии общественных наук.
Ректор УрФУ, Виктор Кокшаров, отметил, что сотрудничество между университетами началось в 2010 году и расширяется на новые области, включая новые технологии, востоковедение и переработку отходов.
Подписание соглашения включает в себя создание совместных научных лабораторий и центров, проведение исследований и развитие научной деятельности. Пекинский политех готов поддержать обучение студентов из УрФУ и номинировать их на получение стипендии правительства Китая.