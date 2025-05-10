Россия и Китай объединят усилия в науке и образовании

Стороны планируют запустить программы профессионального развития, стажировки и исследовательские инициативы в ключевых направлениях двустороннего сотрудничества. РФПИ будет участвовать в финансировании приоритетных проектов и поддержке образовательных инициатив, направленных на подготовку специалистов, востребованных в обеих странах.

Еще один важный аспект — стремление связать академические разработки с реальными запросами рынков. Это должно ускорить процесс внедрения новых решений и содействовать созданию совместных бизнес-платформ.

Партнерство также рассматривается как вклад в укрепление долгосрочных связей между научными школами России и Китая.