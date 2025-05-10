Россия и Китай объединят усилия в науке и образовании

Опубликовано 10 мая 2025, 09:361 мин.
Россия и Китай объединят усилия в науке и образованииРФПИ, МГИМО и Цинхуа запускают совместные проекты
Российский фонд прямых инвестиций, МГИМО и один из ведущих университетов Китая — Цинхуа — заключили соглашение о сотрудничестве. Основная цель — реализация совместных исследовательских и образовательных проектов, а также развитие научного партнерства между Россией и Китаем.
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Стороны планируют запустить программы профессионального развития, стажировки и исследовательские инициативы в ключевых направлениях двустороннего сотрудничества. РФПИ будет участвовать в финансировании приоритетных проектов и поддержке образовательных инициатив, направленных на подготовку специалистов, востребованных в обеих странах.
Еще один важный аспект — стремление связать академические разработки с реальными запросами рынков. Это должно ускорить процесс внедрения новых решений и содействовать созданию совместных бизнес-платформ.
Партнерство также рассматривается как вклад в укрепление долгосрочных связей между научными школами России и Китая.