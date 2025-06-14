В России
Опубликовано 14 июня 2025, 01:30
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Россия и КНДР начали вести переговоры о расширении географии авиасообщения

Уже восстановлено железнодорожное сообщение
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия и КНДР обсуждают расширение маршрутов воздушного сообщения.
Россия и КНДР начали вести переговоры о расширении географии авиасообщения
© Сурен, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Расширение географии авиасообщения рассматривается как часть более широких усилий по укреплению взаимовыгодных отношений между двумя странами. Захарова особо отметила недавнее возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва-Пхеньян и Хабаровск-Пхеньян, а также строительство автомобильного моста через реку Туманная.

Захарова также подчеркнула важность этих инфраструктурных событий для укрепления российско-корейских отношений. Эти продолжающиеся усилия означают активный шаг в направлении укрепления двусторонних связей и развития регионального сообщения между Россией и КНДР.

«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения. Всё это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», — подчеркнула представитель МИД.