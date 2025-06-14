Россия и КНДР начали вести переговоры о расширении географии авиасообщения

Россия и КНДР начали вести переговоры о расширении географии авиасообщенияУже восстановлено железнодорожное сообщение
Расширение географии авиасообщения рассматривается как часть более широких усилий по укреплению взаимовыгодных отношений между двумя странами. Захарова особо отметила недавнее возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва-Пхеньян и Хабаровск-Пхеньян, а также строительство автомобильного моста через реку Туманная.
Захарова также подчеркнула важность этих инфраструктурных событий для укрепления российско-корейских отношений. Эти продолжающиеся усилия означают активный шаг в направлении укрепления двусторонних связей и развития регионального сообщения между Россией и КНДР.
«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения. Всё это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», — подчеркнула представитель МИД.