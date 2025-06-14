Россия и КНДР начали вести переговоры о расширении географии авиасообщения

Расширение географии авиасообщения рассматривается как часть более широких усилий по укреплению взаимовыгодных отношений между двумя странами. Захарова особо отметила недавнее возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва-Пхеньян и Хабаровск-Пхеньян, а также строительство автомобильного моста через реку Туманная.

Захарова также подчеркнула важность этих инфраструктурных событий для укрепления российско-корейских отношений. Эти продолжающиеся усилия означают активный шаг в направлении укрепления двусторонних связей и развития регионального сообщения между Россией и КНДР.

«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения. Всё это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», — подчеркнула представитель МИД.