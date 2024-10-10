Россия импортозаместила автоматизированную систему управления

Опубликовано 10 октября 2024, 18:061 мин.
Россия импортозаместила автоматизированную систему управленияДля предприятий
На Петербургском международном газовом форуме была представлена новая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) «СИЛАРОН». Эта система использует исключительно российские комплектующие и призвана решить проблему импортозамещения программного обеспечения и аппаратных комплексов, необходимых для предприятий с критической информационной инфраструктурой.
© Ferra.ru
Производство АСУ ТП будет полностью осуществляться в России, что исключает риски, связанные с санкциями и зависимостью от иностранных поставок. Специалисты отмечают, что на российском рынке по состоянию на осень 2024 года отсутствуют комплексные аналоги зарубежных решений, что открывает новые возможности для отечественных производителей.
Новая система ориентирована на нефтехимию, металлургию, тепловую электроэнергетику и другие отрасли. АСУ ТП представляет собой распределенную систему управления, поддерживающую российские операционные системы. В ближайшее время планируется регистрация системы в Едином реестре российского ПО, что подтвердит её соответствие требованиям законодательства.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги: