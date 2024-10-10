Россия импортозаместила автоматизированную систему управления

Производство АСУ ТП будет полностью осуществляться в России, что исключает риски, связанные с санкциями и зависимостью от иностранных поставок. Специалисты отмечают, что на российском рынке по состоянию на осень 2024 года отсутствуют комплексные аналоги зарубежных решений, что открывает новые возможности для отечественных производителей.

Новая система ориентирована на нефтехимию, металлургию, тепловую электроэнергетику и другие отрасли. АСУ ТП представляет собой распределенную систему управления, поддерживающую российские операционные системы. В ближайшее время планируется регистрация системы в Едином реестре российского ПО, что подтвердит её соответствие требованиям законодательства.