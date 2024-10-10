В России
Опубликовано 10 октября 2024, 18:06
1 мин.

Россия импортозаместила автоматизированную систему управления

Для предприятий
На Петербургском международном газовом форуме была представлена новая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) «СИЛАРОН». Эта система использует исключительно российские комплектующие и призвана решить проблему импортозамещения программного обеспечения и аппаратных комплексов, необходимых для предприятий с критической информационной инфраструктурой.
Россия импортозаместила автоматизированную систему управления

© Ferra.ru

Производство АСУ ТП будет полностью осуществляться в России, что исключает риски, связанные с санкциями и зависимостью от иностранных поставок. Специалисты отмечают, что на российском рынке по состоянию на осень 2024 года отсутствуют комплексные аналоги зарубежных решений, что открывает новые возможности для отечественных производителей.

Новая система ориентирована на нефтехимию, металлургию, тепловую электроэнергетику и другие отрасли. АСУ ТП представляет собой распределенную систему управления, поддерживающую российские операционные системы. В ближайшее время планируется регистрация системы в Едином реестре российского ПО, что подтвердит её соответствие требованиям законодательства.