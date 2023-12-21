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В России
21:06, 21 декабря 2023
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Россия импортозаместит детали в самолетах в ближайшие два года

В Ту-214, Superjet и МС-21

Вице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о стратегии импортозамещения иностранных комплектующих в российских авиалайнерах Ту-214, Superjet и МС-21. Планируется достичь автономности этих отраслей в ближайшие два года, пишет ТАСС.

Россия импортозаместит детали в самолетах в ближайшие два года

© Ferra.ru

По словам Мантурова, также активно продолжается работа над региональными самолетами «Ладога» и «Байкал», а также вертолетной техникой, что обеспечит расширение мобильности в отдаленных регионах страны.

Вице-премьер также отметил наличие более 40 проверенных моделей беспилотников для различных сфер применения в России. Планируется расширение сегмента гражданских беспилотников за счет усовершенствования систем контроля воздушного пространства. Это также включает снижение ограничений на полеты, увеличение спроса и локализацию компонентов и двигателей.

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