Россия импортозаместит детали в самолетах в ближайшие два года

Россия импортозаместит детали в самолетах в ближайшие два годаВ Ту-214, Superjet и МС-21
Вице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о стратегии импортозамещения иностранных комплектующих в российских авиалайнерах Ту-214, Superjet и МС-21. Планируется достичь автономности этих отраслей в ближайшие два года, пишет ТАСС.
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По словам Мантурова, также активно продолжается работа над региональными самолетами «Ладога» и «Байкал», а также вертолетной техникой, что обеспечит расширение мобильности в отдаленных регионах страны.
Вице-премьер также отметил наличие более 40 проверенных моделей беспилотников для различных сфер применения в России. Планируется расширение сегмента гражданских беспилотников за счет усовершенствования систем контроля воздушного пространства. Это также включает снижение ограничений на полеты, увеличение спроса и локализацию компонентов и двигателей.