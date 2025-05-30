В России
Опубликовано 30 мая 2025, 10:27
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Россия начнет финансировать новую космическую программу по изучению Луны

Запланированы семь миссий и автоматические исследования
Россия готовится к масштабному этапу освоения Луны — в 2025 году стартует финансирование новой лунной программы. Об этом сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании РАН.
Россия начнет финансировать новую космическую программу по изучению Луны

© Ferra.ru

В рамках проекта планируется провести семь миссий, каждая из которых будет решать определенные научные задачи. Основная цель — создание полноценной станции на поверхности Луны. Это потребует значительных усилий научных и инженерных коллективов страны.

Начальный этап программы будет проходить без участия человека. На Луну отправят автоматические аппараты, которые займутся исследованием районов с наибольшей вероятностью нахождения водяного льда — прежде всего, в районе полюсов. Также запланирован забор лунного грунта для подробного анализа на Земле.

После этого к работе подключатся луноходы. Их задача — детальное изучение местности и подготовка к строительству будущей станции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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