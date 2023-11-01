В России
15:33, 01 ноября 2023
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Россия начнет разрабатывать электронику для авиационных беспилотников

В этом году

Россия готовится к началу разработки электроники, необходимой для создания авиационных беспилотников. По словам заместителя главы Министерства промышленности и торговли России, Василия Шпака, планируется начать этот процесс уже в текущем году, а финансирование проекта обеспечено, пишет РИА Новости.

Россия начнет разрабатывать электронику для авиационных беспилотников

© Ferra.ru

Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть.

Василий Шпак
Заместителя главы Министерства промышленности и торговли России

Электроника для беспилотных авиационных систем в большинстве случаев она использует общеиндустриальные элементы, добавил Шпак.

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