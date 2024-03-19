Россия найдёт способ привлечь зарубежных ученых для развития ИИ

По данным ведомства, ежегодно в сфере искусственного интеллекта требуется около 10 тысяч специалистов. Планируется решать эту проблему несколькими способами, включая обучение и подготовку кадров как в школах, так и на дополнительных образовательных программах.

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года предполагает подготовку не менее 60 тысяч специалистов в данной области.

Министерство также отметило, что уже существующий федеральный проект «Искусственный интеллект» на период 2021—2024 годов позволил сформировать кадровый резерв для отрасли. За последние два года более 50 тысяч школьников получили профессиональное обучение в области искусственного интеллекта, а около 3,8 тысяч граждан успешно завершили программы профессиональной подготовки.