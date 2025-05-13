Россия нарастит мощности возобновляемой энергетики к 2050 году

Отдельный акцент сделан на атомной энергетике: к 2050 году мощность АЭС вырастет на 30 ГВт, а их доля в генерации достигнет 25%. Новак отметил, что Россия сохранит лидерство в атомных технологиях за счет разработки энергоблоков малой и средней мощности и внедрения замкнутого ядерного цикла.

Правительство также намерено совершенствовать регулирование в сфере ВИЭ. В планах — создание национальных стандартов, соответствующих мировым практикам, развитие «зеленой» сертификации энергии и систем накопления электроэнергии. Еще одной задачей станет расширение экспорта российского оборудования для возобновляемой энергетики.

По словам вице-премьера, рост мощностей позволит обеспечить энергобезопасность страны и снизить углеродный след. К 2050 году ввод объектов ВИЭ увеличится на 50% по сравнению с 2023-м, а атомной генерации — на 29%.