В России
Опубликовано 13 мая 2025, 22:15
1 мин.

Россия нарастит мощности возобновляемой энергетики к 2050 году

Планы включают 26 ГВт ВИЭ и 30 ГВт новых АЭС
К 2050 году Россия планирует увеличить общую мощность электростанций до 330 ГВт. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». Согласно планам, в стране введут 26 ГВт объектов возобновляемой энергетики, включая ГЭС, солнечные и ветряные станции, а также 50 ГВт новых тепловых электростанций.
Россия нарастит мощности возобновляемой энергетики к 2050 году

© Ferra.ru

Отдельный акцент сделан на атомной энергетике: к 2050 году мощность АЭС вырастет на 30 ГВт, а их доля в генерации достигнет 25%. Новак отметил, что Россия сохранит лидерство в атомных технологиях за счет разработки энергоблоков малой и средней мощности и внедрения замкнутого ядерного цикла.

Правительство также намерено совершенствовать регулирование в сфере ВИЭ. В планах — создание национальных стандартов, соответствующих мировым практикам, развитие «зеленой» сертификации энергии и систем накопления электроэнергии. Еще одной задачей станет расширение экспорта российского оборудования для возобновляемой энергетики.

По словам вице-премьера, рост мощностей позволит обеспечить энергобезопасность страны и снизить углеродный след. К 2050 году ввод объектов ВИЭ увеличится на 50% по сравнению с 2023-м, а атомной генерации — на 29%.