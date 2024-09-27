Россия не закроет доступ к своим мегаустановкам для зарубежных ученых

Опубликовано 27 сентября 2024, 17:431 мин.
Россия не закроет доступ к своим мегаустановкам для зарубежных ученыхЦЕРН создает прецедент, но РФ не намерена следовать этому примеру
Россия не планирует ограничивать доступ к своим мегасайенс-установкам для зарубежных исследователей, в отличие от ЦЕРН, который ограничил сотрудничество с российскими учеными. Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский заявил, что в России «двери науки открыты для всего мира».
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Секиринский подчеркнул, что Россия активно развивает программы синхротронных и нейтронных исследований и исключает любые дискриминации по национальному признаку. Он отметил, что такие ограничения, как в ЦЕРН, могут негативно сказаться на развитии науки в целом.
Замминистра также предупредил, что ограничения, введенные ЦЕРН, могут стать прецедентом для дискриминации ученых из других стран, что в конечном итоге повредит научному сообществу. По его словам, такие решения ведут к долгосрочным последствиям как в исследовательской, так и в этической сферах.