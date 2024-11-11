По его словам, российская наука всегда сохраняла высокий потенциал, даже несмотря на долгие годы, когда некоторые разработки не использовались. Однако недавние успехи, такие как создание гиперзвукового оружия, свидетельствуют о значительном технологическом прогрессе. Это подтверждает, что Россия по инициативе президента смогла сделать прорыв в области гиперзвуковых технологий, которые остаются вне досягаемости для западных стран.

Ковальчук также отметил, что технологическое могущество России сформировалось в рамках атомного проекта. С момента его реализации страна стала технологической сверхдержавой.