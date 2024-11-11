Опубликовано 11 ноября 2024, 18:461 мин.
Россия обогнала Запад в разработке гиперзвуковых технологийРассказал президент Курчатовского Института
Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия достигла значительных успехов в области гиперзвуковых технологий, которые пока недоступны Западу. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что в стране за короткий срок была реализована разработка гиперзвуковых технологий, недостижимых для других.
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По его словам, российская наука всегда сохраняла высокий потенциал, даже несмотря на долгие годы, когда некоторые разработки не использовались. Однако недавние успехи, такие как создание гиперзвукового оружия, свидетельствуют о значительном технологическом прогрессе. Это подтверждает, что Россия по инициативе президента смогла сделать прорыв в области гиперзвуковых технологий, которые остаются вне досягаемости для западных стран.
Ковальчук также отметил, что технологическое могущество России сформировалось в рамках атомного проекта. С момента его реализации страна стала технологической сверхдержавой.