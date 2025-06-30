Россия определила места для лунных баз у полюсов спутника

Ключевыми критериями выбора стали постоянная солнечная освещенность, устойчивая связь с Землей и наличие полезных ресурсов. Южные участки расположены на валах кратеров Де Жерлаш, Шеклтон, Слейтер и плато Лейбница. Северные площадки занимают по 100 квадратных километров каждая.

Ученый подчеркнул, что аналогичные регионы вызывают интерес у других космических держав. Китай, США и другие страны также планируют создавать там свои станции. В этой ситуации действует принцип первооткрывателя — приоритет получает тот, кто первым начнет освоение территории.

Важным шагом станет миссия «Луна-27», запланированная на 2028 год. Два российских модуля отправятся к противоположным полюсам спутника. Их успешная посадка позволит России закрепить права на выбранные участки.