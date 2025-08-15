Россия освоила крупные генетические исследования

Опубликовано 15 августа 2025, 07:211 мин.
Россия освоила крупные генетические исследованияУчёные больше не зависят от зарубежных лабораторий
Российская наука достигла важного рубежа в области генетических исследований. Как сообщил директор Института археологии РАН Николай Макаров, страна теперь может самостоятельно проводить масштабные генетические анализы, не отправляя образцы за границу.
© Ferra.ru
Ещё недавно российским учёным приходилось передавать археологические находки в иностранные лаборатории. Однако теперь ситуация изменилась. Первым полностью отечественным проектом стало исследование генетики скифов, результаты которого опубликовали этим летом.
Учёные установили, что европейские и азиатские скифы имели генетические различия. Это открытие стало возможным благодаря многолетней работе археологов, которые собирали и сохраняли костные останки.
Макаров подчеркнул, что исследование проводилось исключительно в российских лабораториях. Это демонстрирует развитие научного потенциала страны в области генетики и археологии.