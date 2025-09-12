Россия отправит к Луне семь автоматических станций

Первой станет миссия «Луна-26», запуск которой на орбиту спутника запланирован на 2028 год. Аппарат займется изучением экзосферы, гравитационного поля и проведет топографическую съемку.

Следующими этапами станут запуски аппаратов «Луна-27А» и «Луна-27Б» к северному и южному полюсам Луны. Ученые обсуждают, какой полюс исследовать первым. Зелёный отметил, что северный полюс представляет интерес из-за сложного рельефа. Миссия «Луна-28» будет предназначена для доставки лунного грунта на Землю.

Национальный проект «Развитие космической деятельности» также включает запуск 1118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. На его реализацию до 2036 года планируется выделить около 4,4 триллиона рублей бюджетных средств.