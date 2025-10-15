Россия первой в мире сформирует правовую базу для для беспилотного транспорта

В основу будущего законодательства планируется заложить общие правила работы беспилотного транспорта, которые затем будут уточняться совместно с разработчиками, операторами связи, владельцами инфраструктуры и другими участниками рынка. Такой подход позволит быстрее переходить от тестовых запусков к промышленному использованию беспилотных машин.

По словам Райкевича, все беспилотные грузовики, работающие на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД, уже подключены к системе сбора данных. В дальнейшем планируется анализировать не только пробег, но и качественные показатели, чтобы оценить технологическую готовность транспорта.

Законопроект о регулировании беспилотных перевозок разрабатывается Минтрансом и профильными ведомствами по поручению правительства. Его внесение планируется в первом квартале следующего года.

Развитие беспилотного транспорта в России рассчитано до 2035 года и предполагает внедрение автомобилей пятого уровня автоматизации — полностью автономных грузовиков, способных двигаться без участия водителя на дорогах общего пользования.