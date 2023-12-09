Россия подтвердила стремление к углеродной нейтральности до 2060 года

Россия подтвердила стремление к углеродной нейтральности до 2060 годаСтрана развивает внутренний рынок
На 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) глава российской делегации, Руслан Эдельгериев, подтвердил стремление России к выполнению целей Парижского соглашения. Он подчеркнул, что страна нацелена на достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года и активно работает над выполнением других национальных целей, прописанных в этом важном документе, пишет ТАСС.
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Эдельгериев отметил, что Россия продолжает развивать свой внутренний углеродный рынок, включая добровольные и обязательные механизмы. Среди последних он упомянул экспериментальную торговлю квотами на выбросы, который является эффективным инструментом сокращения выбросов парниковых газов.
Глава делегации также подчеркнул готовность России привлекать ресурсы для реализации экосистемных проектов и внедрения природоподобных технологий, способствующих устойчивому развитию по всему миру. Усилия направлены на инновационные способы восстановления экосистем для увеличения их поглотительной способности, отметил Эдельгериев.