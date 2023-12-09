Россия подтвердила стремление к углеродной нейтральности до 2060 года

Страна развивает внутренний рынок

На 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) глава российской делегации, Руслан Эдельгериев, подтвердил стремление России к выполнению целей Парижского соглашения. Он подчеркнул, что страна нацелена на достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года и активно работает над выполнением других национальных целей, прописанных в этом важном документе, пишет ТАСС.