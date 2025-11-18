Россия поставила оборудование для термоядерного реактора ИТЭР

Опубликовано 18 ноября 2025, 18:331 мин.
Россия поставила оборудование для термоядерного реактора ИТЭРНа площадку во Франции
В Telegram-канале госкорпорации Росатом сообщили, что на строительную площадку международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции прибыл первый из четырех российских испытательных стендов. Оборудование предназначено для проведения вакуумных, тепловых и функциональных испытаний порт-плагов — важных диагностических элементов реактора.
© Росатом
Российской стороне поручено изготовление всех четырех установок. Внутри стендов будут воссозданы условия, максимально приближенные к реальной работе реактора. Это позволит провести комплексную проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию.
Как отметил директор «Проектного центра ИТЭР» Анатолий Красильников, разработка потребовала внедрения передовых инновационных решений. Руководитель проекта Серджио Орланди высоко оценил промышленные возможности России, отметив соблюдение сроков, требований к качеству и бюджета поставки.