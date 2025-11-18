Россия поставила оборудование для термоядерного реактора ИТЭР

Российской стороне поручено изготовление всех четырех установок. Внутри стендов будут воссозданы условия, максимально приближенные к реальной работе реактора. Это позволит провести комплексную проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию.

Как отметил директор «Проектного центра ИТЭР» Анатолий Красильников, разработка потребовала внедрения передовых инновационных решений. Руководитель проекта Серджио Орланди высоко оценил промышленные возможности России, отметив соблюдение сроков, требований к качеству и бюджета поставки.