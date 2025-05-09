Россия построит лунную электростанцию

Электростанция войдет в состав Международной научной лунной станции, которую планируют построить к 2036 году. Проект уже поддержали 13 стран. Основной задачей станции станут фундаментальные космические исследования.

Как отметили в «Роскосмосе», российская электростанция станет ключевым элементом международной инфраструктуры на Луне. Точные технические детали и этапы строительства пока не раскрываются.

Ранее, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время встречи глав космических агентств стран БРИКС сообщил, что Россия намерена в ближайшие годы направить к Луне шесть автоматических аппаратов, как орбитальных, так и посадочных.