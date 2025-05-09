Россия построит лунную электростанцию

Опубликовано 09 мая 2025, 15:131 мин.
Россия построит лунную электростанциюЗаключено соглашение с Китаем
«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о создании лунной электростанции. Документ стал частью соглашений, заключенных во время встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.
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Электростанция войдет в состав Международной научной лунной станции, которую планируют построить к 2036 году. Проект уже поддержали 13 стран. Основной задачей станции станут фундаментальные космические исследования.
Как отметили в «Роскосмосе», российская электростанция станет ключевым элементом международной инфраструктуры на Луне. Точные технические детали и этапы строительства пока не раскрываются.
Ранее, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время встречи глав космических агентств стран БРИКС сообщил, что Россия намерена в ближайшие годы направить к Луне шесть автоматических аппаратов, как орбитальных, так и посадочных.