Россия предложила создать альтернативу западным научным журналам

Россия предложила создать альтернативу западным научным журналамСоздается единый список журналов для оценки ученых БРИКС
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Встреча была посвящена вопросам укрепления научного суверенитета стран объединения. Стороны пришли к выводу, что необходимо снизить зависимость от западных наукометрических систем, которые до сих пор влияют на оценку научной результативности.
Идея состоит в том, чтобы создать единый список рецензируемых изданий, публикации в которых будут признаваться всеми странами БРИКС при оценке научных достижений исследователей. Эта мера призвана обеспечить более независимую и объективную оценку работы ученых из стран объединения.
Разработка данного списка будет проводиться в рамках рабочей группы по социальным наукам и гуманитарным исследованиям, в которую входят представители всех стран БРИКС. Первые промежуточные результаты планируется представить уже в конце ноября, во время V Конгресса молодых ученых, который пройдет в Сочи.